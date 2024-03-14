بتداولات بلغت 14.3 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

اختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تعاملات اليوم بارتفاع طفيف بمقدار 5.38 نقطة، ليغلق على مستوى 12728.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.3 مليار ريال.

وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغ عدد الأسهم المتداولة 468 مليون سهم، حيث أظهرت 126 شركة ارتفاعًا في قيمة أسهمها، بينما تراجعت أسهم 93 شركة.

سجلت أسهم شركات وفرة، الأبحاث والإعلام، مجموعة تداول، سيسكو القابضة، وجازدكو أعلى الارتفاعات، في حين تصدرت أسهم شركات مرنة، الوطنية، تكافل الراجحي، التصنيع، وأسمنت ينبع القائمة بأكبر الانخفاضات، بنسب تتراوح بين 9.97% و4.75%.

أما فيما يخص النشاط بالكمية، فقد تصدرت أسهم شركات شمس، الكيميائية، أرامكو السعودية، بن داود، والأهلي القائمة، بينما كانت أسهم شركات أكوا باور، أرامكو السعودية، الراجحي، الأهلي، وأنابيب السعودية الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.

وفي سياق متصل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) على ارتفاع بمقدار 308.50 نقاط، ليستقر عند 26989.40 نقطة، بتداولات قيمتها 37.7 مليون ريال وكمية أسهم بلغت أكثر من مليون سهم متداول.

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