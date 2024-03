دول “نادي باريس” توافق على إعفاء الصومال من ديون بـ 1.2 مليار دولار

وافقت دول نادي باريس الغنية على إعفاء الصومال من ديون مستحقه عليه، بهدف مساعدته على استعادة قدرته على خدمة ديونه، في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين.

ووقع وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، اليوم الخميس، اتفاقية لإعفاء الصومال من ديون قدرها 1.2 مليار دولار مع دول نادي باريس.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد اجتماعات مكثقة أجراها الوزير والوفد المرافق له في العاصمة الفرنسية باريس، مع دول النادي.

في هذه المناسبة، أعلن بيحي إيمان عغي، أنه تم التوصل إلى توقيع الاتفاق مع 10 دول منضوية تحت نادي باريس من أجل إعفائها الديون المترتبة على البلاد.

After thorough negotiations in Paris today, I am grateful to the Paris Club creditors for principally agreeing to full debt cancellation for #Somalia. Following this historic step, we look forward to bilaterally signing agreements with individual creditors to finalise the process pic.twitter.com/lwVsPI8psg

— Bihi Egeh (@BihiEgeh) March 13, 2024