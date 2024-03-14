“البيئة” توقع عقد مشروع إنشاء منصة رقمية مائية لدعم اتخاذ القرار

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، عن توقيع عقد مشروع بناء نظام المعلومات الجغرافية لتخطيط المياه، الذي يتضمن إنشاء منصة رقمية مائية ذكية، بهدف دعم اتخاذ القرار، وإجراء التحليلات المائية اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية لقطاع المياه بالسعودية.

بدوره، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن المشروع يهدف إلى بناء قواعد البيانات المكانية وغير المكانية المتكاملة والمؤسساتية لكافة قطاع المياه.

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وأضاف أن المشروع يهدف لبناء وتطوير الأنظمة الرقمية الذكية للمعلومات ومخاطر المياه، إضافة إلى إجراء التحليلات المائية والعمليات المختلفة على قواعد البيانات والنظم الرقمية الذكية، للمساهمة في دعم صناعة القرار في قطاع المياه بالسعودية.

مراحل مشروع إنشاء منصة رقمية مائية

وأوضح أن المنصة ستنفذ على 7 مراحل تنتهي 4 مراحل منه خلال العام الجاري 2024، فيما ينتهي المشروع كافة في عام 2026، وتشمل المرحلة الأولى تقييم الوضع الراهن للبيانات المائية والأنظمة الرقمية الحالية، والمرحلة الثانية تشمل مراجعة واستعراض أفضل الممارسات العالمية المرجعية المناسبة.

وتحتوي المرحلة الثالثة على تحليل الفجوة وحصر الاحتياجات ومتطلبات بيانات المياه والأنظمة الرقمية، والمرحلة الرابعة لتطوير خطة لجمع متطلبات بناء قواعد بيانات المياه وتطوير الأنظمة الرقمية.

وتشمل المرحلة الخامسة على تصميم وبناء قاعدة البيانات المائية المؤسساتية المتكاملة لمنظومة قطاع المياه، والمرحلة السادسة بناء وتطوير أنظمة المياه الرقمية الذكية وتشغيلها تجريبيًا، وسيتم تنفيذهما خلال عام 2025م.

أما المرحلة السابعة والأخيرة سيجري تنفيذها خلال عام 2026م، وتتضمن تقديم الحلول والدعم الاستشاري؛ للتأكد من عمل قواعد البيانات وأنظمة المياه الرقمية الذكية.

معالجة بيانات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه أن المنصة الرقمية تمتاز بعدة مزايا من بينها توفر تطبيقات الهاتف الجوال، ومعالجة بيانات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى محركات معالجة البيانات الجغرافية المكانية.

وتقدم المنصة إمكانية إنشاء لوحة معلومات متقدمة تتضمن تحليلات بيانية ذكية وقدرة على إجراء التحليلات الجيومكانية للاستخدامات المختلفة.

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وتوفر خدمات تأمين التطبيقات والبيانات والبحث المرن، وخدمات التنبيهات والإشعارات، بالإضافة إلى ذلك، وتضم المنصة إدارات المهام وجدولة العمليات والمعالجات للبيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وكل هذه الميزات تجعلها متكاملة وقادرة على تلبية احتياجات مختلف المستخدمين بشكل متطور ومستدام.