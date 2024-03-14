“البيئة” توقع عقد مشروع إنشاء منصة رقمية مائية لدعم اتخاذ القرار

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  • 17 - 26
    مارس - مارس

    معرض الليالي الرمضانية للتسوق

    12:00
  • 20 - 31
    مارس - مارس

    فعاليات فوانيس 2024

    09:00 PM 02:00 AM
  • 21 - 22
    مارس - مارس

    لايف ستايل

    12:00
  • 27 - 29
    مارس - مارس

    معرض الدانة الخليجي 2024

    8:30PM _2:30AM
  • 27 - 29
    مارس - مارس

    معرض الدانه الخليجي

    12:00
  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

منذ 22 دقائق

“البيئة” توقع عقد مشروع إنشاء منصة رقمية مائية لدعم اتخاذ القرار

محليات
“البيئة” توقع عقد مشروع إنشاء منصة رقمية مائية لدعم اتخاذ القرار وزارة البيئة والمياه والزراعة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، عن توقيع عقد مشروع بناء نظام المعلومات الجغرافية لتخطيط المياه، الذي يتضمن إنشاء منصة رقمية مائية ذكية، بهدف دعم اتخاذ القرار، وإجراء التحليلات المائية اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية لقطاع المياه بالسعودية.

بدوره، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن المشروع يهدف إلى بناء قواعد البيانات المكانية وغير المكانية المتكاملة والمؤسساتية لكافة قطاع المياه.

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وأضاف أن المشروع يهدف لبناء وتطوير الأنظمة الرقمية الذكية للمعلومات ومخاطر المياه، إضافة إلى إجراء التحليلات المائية والعمليات المختلفة على قواعد البيانات والنظم الرقمية الذكية، للمساهمة في دعم صناعة القرار في قطاع المياه بالسعودية.

مراحل مشروع إنشاء منصة رقمية مائية

وأوضح أن المنصة ستنفذ على 7 مراحل تنتهي 4 مراحل منه خلال العام الجاري 2024، فيما ينتهي المشروع كافة في عام 2026، وتشمل المرحلة الأولى تقييم الوضع الراهن للبيانات المائية والأنظمة الرقمية الحالية، والمرحلة الثانية تشمل مراجعة واستعراض أفضل الممارسات العالمية المرجعية المناسبة.

وتحتوي المرحلة الثالثة على تحليل الفجوة وحصر الاحتياجات ومتطلبات بيانات المياه والأنظمة الرقمية، والمرحلة الرابعة لتطوير خطة لجمع متطلبات بناء قواعد بيانات المياه وتطوير الأنظمة الرقمية.

وتشمل المرحلة الخامسة على تصميم وبناء قاعدة البيانات المائية المؤسساتية المتكاملة لمنظومة قطاع المياه، والمرحلة السادسة بناء وتطوير أنظمة المياه الرقمية الذكية وتشغيلها تجريبيًا، وسيتم تنفيذهما خلال عام 2025م.

أما المرحلة السابعة والأخيرة سيجري تنفيذها خلال عام 2026م، وتتضمن تقديم الحلول والدعم الاستشاري؛ للتأكد من عمل قواعد البيانات وأنظمة المياه الرقمية الذكية.

معالجة بيانات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه أن المنصة الرقمية تمتاز بعدة مزايا من بينها توفر تطبيقات الهاتف الجوال، ومعالجة بيانات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى محركات معالجة البيانات الجغرافية المكانية.

وتقدم المنصة إمكانية إنشاء لوحة معلومات متقدمة تتضمن تحليلات بيانية ذكية وقدرة على إجراء التحليلات الجيومكانية للاستخدامات المختلفة.

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وتوفر خدمات تأمين التطبيقات والبيانات والبحث المرن، وخدمات التنبيهات والإشعارات، بالإضافة إلى ذلك، وتضم المنصة إدارات المهام وجدولة العمليات والمعالجات للبيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وكل هذه الميزات تجعلها متكاملة وقادرة على تلبية احتياجات مختلف المستخدمين بشكل متطور ومستدام.

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الإثنين 11 مارس
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