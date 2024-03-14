مشاركة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام سبارتا براج بالدوري الأوروبي

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة اليوم الخميس، أمام نظيره سبارتا براج التشيكي، في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف ملعب آنفيلد أحداث مباراة ليفربول مع منافسه سبارتا براج التشيكي، في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وكان ليفربول نجح في حسم مباراة الذهاب أمام سبارتا براج بتحقيق فوزًا عريضًا بخمسة أهداف مقابل هدف، والتي أقيمت على أرض الفريق التشيكي.

ويشهد التشكيل المتوقع لليفربول مشاركة النجم الدولي محمد صلاح، بشكل أساسي بنسبة كبيرة في مباراة اليوم، خاصة بعد مشاركته في مباراة الذهاب وسجل هدف في شباك الفريق التشيكي ولكن تم ألغاءه بداعي التسلل.

كان محمد صلاح يعاني من إصابة بشد في أوتار الركبة، جعلته يغيب عن عدة مباريات لفريق ليفربول، قبل عودته في مباراة الذهاب أمام سبارتا براج ومباراة مانشستر سيتي.

وفي حالة تسجيل محمد صلاح هدف اليوم أمام سبارتا براج، سيحقق النجم المصري، رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي، وفقًا لما أشار إليه الموقع الرسمي للنادي.

وفي حالة مشاركة محمد صلاح في مباراة اليوم أمام سبارتا براج، سيصبح في قائمة أكثر 10 لاعبين شاركوا في مباريات بالمنافسات الأوروبية في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 6 مواجهات هذا الموسم ببطولة الدوري الأوربي، حيث سجل الفرعون المصري ثلاث أهداف وصنع هدف.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، قد أعلن رحيله بنهاية الموسم عن منصبه بالريدز، ويبحث النادي الإنجليزي عن بديل قوي له خلال الفترة المقبلة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام سبارتا براج:

حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

خط الدفاع: فان دايك، كوانساه، تسيميكاس،كونور برادلي.

خط الوسط: كلارك، ماكونيل، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كوماس، جاكبو.