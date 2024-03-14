أول صور لفولكس فاجن جيتا الجديدة.. لقطات سرية في الثلوج

تتميز فولكس فاجن جيتا الجديدة بتصميمها الأنيق والعصري، مع خطوط انسيابية وشبكة أمامية عريضة تُضفي عليها مظهرًا رياضيًا. كما تم تجهيزها بمصابيح LED أمامية وخلفية، وعجلات معدنية أنيقة، ونظام عادم مزدوج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسيارة الجديدة أثناء تجربتها في الثلوج.

وتتميز مقصورة جيتا الجديدة بمساحتها الواسعة وتصميمها الفاخر، مع مقاعد مريحة مغطاة بالجلد أو القماش، وشاشة لمس كبيرة لنظام المعلومات والترفيه، وعجلة قيادة متعددة الوظائف. كما تم تجهيزها بمجموعة من التقنيات المتطورة، مثل نظام Apple CarPlay و Android Auto، ونظام ملاحة GPS، ونظام صوتي مُتميز.

تتوفر جيتا الجديدة بمجموعة من خيارات المحركات، بما في ذلك محرك توربو بسعة 1.5 لتر، ومحرك 2.0 لتر.

الفرق الرئيسي بين GTX الجديدة و ID.7 القياسية هو المحركات حيث توفر GTX بطارية ليثيوم أيون سعة 86 كيلوواط-ساعة، وتدعم سرعات شحن تصل إلى 200 كيلوواط ما يمكن من شحنها من 10% إلى 80% في أقل من 30 دقيقة.

تُعد فولكس فاجن جيتا الجديدة خيارًا ممتازًا للباحثين عن سيارة سيدان فخمة بتقنيات متطورة وأداء قوي. فهي تتميز بتصميمها الأنيق، ومقصورتها الداخلية الواسعة، ومجموعة من خيارات المحركات القوية، ونظام السلامة والأمان المتطور.