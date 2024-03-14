هيئة المنافسة تُحرك دعاوى جزائية بحق منشأتين بقطاع التعدين لاتفاقهما على تحديد الأسعار

رأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي الاجتماع السادس والثمانين المجلس إدارة الهيئة، المنعقد يوم الثلاثاء 1445/08/24هـ الموافق (2024/03/05) بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، فيما يلي أبرزها:

اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 2023/12/01م وحتى 2024/02/13.

استعرض المجلس تقريراً بشأن قرارات وتوجيهات مجلس الإدارة لعام 2023م (1445/1444هـ).

استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة.

استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت والتقارير ذات الصلة.

وافق المجلس على الحساب الختامي للهيئة لعام 2023.

أقر المجلس سياسات مكتب إدارة البيانات.

وافق المجلس على التقرير السنوي للهيئة لعام 2023م.

اطلع المجلس على منهجية دراسة طلبات التركز الاقتصادي.

اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع التشغيل وإداراة خدمات الأعمال، وقرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة منهما.

اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد (4) منشآت عاملة في قطاع التعدين، وأقر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد منشأتين لاتفاقهما على تحديد الأسعار، وقرر حفظ القضية بحق منشأتين لعدم تبين مخالفتهما نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام (3) منشآت عاملة في قطاع نقل النفايات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاع قطع غيار المكائن والمعدات وأجهزة الفحص والاختبار، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاعي التسويق العقاري وإدارة وتطوير المشاريع العقارية، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع التجزئة، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام (5) منشآت عاملة في قطاع بيع واستبدال اسطوانات الغاز، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع البناء والتشييد والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.