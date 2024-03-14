رصد 69 مخالفة على مقدمي الخدمة الصحية في نجران

نفذت فرق الالتزام في صحة نجران جولات رقابية مكثفة على المنشآت الصحية الخاصة في المنطقة، وذلك ضمانًا لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى والمراجعين. وركزت الجولات على التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة الصحية والسياسات النظامية للممارسة الصحية.

69 مخالفة رصدت خلال الجولات

شملت الجولات 44 منشأة صحية خاصة، تنوعت بين عيادات الأسنان والجلدية والصيدليات.

أسفرت هذه الجولات عن رصد 69 مخالفة تمثلت في تجاوز التخصص وممارسة المهنة دون ترخيص.

مواصلة الجولات الرقابية

أكدت صحة نجران استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية خلال شهر مارس الجاري، حيث ستشمل 84 منشأة صحية، منها 69 منشأة خاصة.

وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الصحية وضمان عدم وجود أي مخالفات تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

236 منشأة صحية خاصة في نجران

يُشار إلى أن عدد المنشآت الصحية الخاصة في منطقة نجران يبلغ 236 منشأة، تشمل 3 مستشفيات، و140 صيدلية، و61 مجمعًا طبيًا، و24 محلًا للنظارات، و4 مختبرات طبية، و4 مراكز للعلاج الطبيعي.

التأكيد على أهمية التقيد بالأنظمة

تأتي هذه الجولات الرقابية في إطار حرص صحة نجران على ضمان سلامة المرضى والمراجعين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم. كما تؤكد على أهمية التزام المنشآت الصحية الخاصة بالأنظمة والسياسات الصحية، وتوفير بيئة صحية آمنة وملائمة.

تُعدّ هذه الجولات جزءًا من خطة صحة نجران للتحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة.

تسعى صحة نجران إلى تعزيز التعاون مع جميع القطاعات الصحية لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمجتمع.