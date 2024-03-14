الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية بالرياض

دعت المديرية العامة للدفاع المدني ،صباح اليوم الجمعة، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.