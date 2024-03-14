استقالة عضو بمجلس إدارة الطائي: أعتذر للهلال وجماهيره

أعلن سعود بن عثمان النعيس، عضو مجلس إدارة نادي الطائي، التقدم باستقالته وعدم مواصلة عمله بإدارة النادي كعضو.

وقدّم التعيس خطاباً إلى رئيس نادي الطائي جاء فيه: “نظراً لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن كلامي حول قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين ونظراً لاجتزاء المقطع ونشره مما جعل فيه إساءة لي.. وحرصاً مني على البعد عن كل هذه البلبلة.. فإنني أتقدم باستقالتي وعدم مواصلتي العمل بإدارة النادي كعضو، علماً أني أتقدم بالاعتذار لنادي الهلال وجماهيره، وأكن للهلال كل التقدير والاحترام كباقي أندية وطننا الغالي، متمنياً للجميع التوفيق”.

وكان سعود النعيس عضو مجلس إدارة نادي الطائي قد ظهر في مقطع فيديو يتحدث فيه عن أحداث رياضية محلية تتعلق بقرعة كأس الملك واتهامات تخص طريق فوز فريق الهلال.