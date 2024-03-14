فضل البوعينين لـ”الوئام”: ارتفاع الناتج غير النفطي يعكس حجم الإصلاحات المنبثقة عن رؤية 2030

سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 بنسبة 50%، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات؛ يأتي ذلك الارتفاع مواكبًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو.

في السياق يقول الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، إن تلك النتائج تعكس حجم الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي والاستراتيجيات المنبثقة عن رؤية 2030.

ويوضح الخبير الاقتصادي، خلال حديثه الخاص لـ”الوئام”، أنه من المهم الإشارة إلى تصدر الفنون والترفيه القطاعات المساهمة في نمو الأنشطة غير النفطية حيث حققت نموا استثنائيا بنسبة 106٪ خلال عامي 2022 – 2021، وكذلك القطاع السياحي الذي يتوقع ان يحقق نموا أكبر خلال السنوات القادمة.

ويؤكد فضل البوعينين، أنه من مكاسب رؤية 2030 تحفيز القطاعات الواعدة ورفع مساهمتها في الاقتصاد وتحولها إلى قطاعات جذب استثماري أن ما تقوم به الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من دعم للقطاع الخاص وتوفير صناديق الدعم الوطنية واستكمال البنى التشريعية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإطلاق البرامج التنموية أثمر تحقيق النتائج المتميزة والتي تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية المنبثقة عن رؤية 2030.