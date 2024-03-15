الأرصاد: طقس غائم جزئيًا وفرصة هطول أمطار على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

درجات الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 26، ونسبة الرطوبة 85، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 33 درجة مئوية، بينما الصغرى 26 ، ونسبة الرطوبة 80.

البحر الأحمر

شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

وأوضح المركز أن حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

، وارتفاع الموج من نصف المتر الى مترين، أما حالة البحر فهي متوسط الموج.