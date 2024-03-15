أسعار الذهب تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي يتجاوز 0.6%

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لقطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع إذ دفعت قراءات التضخم الأمريكية المرتفعة بشكل مفاجئ المتداولين إلى إعادة التفكير في وتيرة ومعدل خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2163.92 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي يتجاوز 0.6% ، وهو الأول منذ منتصف فبراير، أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2168.00 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 927.35 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.2% إلى 1066.86 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.97 دولار، حيث وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.