كوالكوم تستعد لإطلاق معالج سنابدراجون 8s الجديد

أعلنت شركة كوالكوم عن استعدادها لإطلاق الجيل الثالث من معالج سنابدراجون 8s في الثامن عشر من مارس الحالي، بهدف تعزيز تشكيلة معالجاتها للأجهزة المحمولة.

بحسب ما ذكره موقع “laptopmag”، يُتوقع أن يكون أداء معالج سنابدراجون 8s أقل مقارنةً بمعالج سنابدراجون 8، مما يشير إلى احتمالية طرحه بسعر أقل، مما يجعله نسخة منخفضة التكلفة من الإصدار 8.

وفقًا للتسريبات، سيحتوي معالج سنابدراجون 8s على نواة Cortex-X4 رئيسية تعمل بسرعة تصل إلى 3.01 جيجاهرتز، وأربع نويات بسرعة 2.61 جيجاهرتز، إلى جانب ثلاث نويات Cortex-A520 التي تعمل بسرعة تصل إلى 1.84 جيجاهرتز.

من ناحية أخرى، سيعتمد معالج سنابدراجون 8s على وحدة معالجة الرسوميات Adreno 735.

كما يُرجح أن يقدم معالج سنابدراجون 8s قيمة جيدة مقارنة بسعره، حيث يُخطط لكوالكوم أن تتبع الاستراتيجية ذاتها مع الجيل الرابع من معالج سنابدراجون 8، مما قد يؤدي إلى إصدار معالج سنابدراجون 8s من الجيل الرابع بسعر أقل.