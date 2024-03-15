النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 4%

شهدت أسعار النفط انخفاضا في بداية تعاملات يوم الجمعة، ومع ذلك، من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 4% خلال الأسبوع بدعم من تحديث وكالة الطاقة الدولية لتقديراتها الإيجابية للطلب على النفط في عام 2024 وتراجع غير متوقع في المخزونات الأمريكية.

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 85.17 دولار للبرميل وذلك بعد أن كانت قد تخطت حاجز الـ 85 دولار للبرميل يوم الخميس، لأول مرة منذ نوفمبر.

كما شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا بمقدار 22 سنتًا، أو 0.3%، ليستقر عند 81.04 دولار للبرميل.

وقد قامت وكالة الطاقة الدولية في يوم الخميس برفع توقعات الطلب على النفط لعام 2024، وهي المرة الرابعة التي تقوم فيها بتعديل توقعاتها منذ نوفمبر، ويأتي ذلك في سياق الهجمات التي ينفذها الحوثيون والتي أثرت على حركة النقل البحري في البحر الأحمر.