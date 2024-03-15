قرعة نارية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

شهدت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت ظهر الجمعة، مواجهات مرتقبة بين كبار أندية أوروبا، أبرزها بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

مواجهات دور ربع النهائي:

أرسنال الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الألماني

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني

ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد برشلونة الإسباني

مواجهات نصف النهائي:

الفائز من (أتلتيكو مدريد – بوروسيا دورتموند) ضد الفائز من (باريس سان جيرمان – برشلونة)

الفائز من (أرسنال – بايرن ميونيخ) ضد الفائز من (ريال مدريد – مانشستر سيتي)

مواعيد مباريات دور ربع النهائي:

مباريات الذهاب: 9 و 10 أبريل 2024

مباريات الإياب: 16 و 17 أبريل 2024

نهائي البطولة:

ملعب ويمبلي – لندن

1 يونيو 2024