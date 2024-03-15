تصدر اسمه قائمة أقوى الشركات العائلية العربية.. من هو عبداللطيف جميل؟

عبد اللطيف جميل هو رجل أعمال سعودي ومؤسس مجموعة عبد اللطيف جميل، التي تعد واحدة من أكبر الشركات في العالم العربي، وقد أسهمت بقوة في الاقتصاد السعودي والعالمي عبر مختلف القطاعات.

نشأته والبدايات:

ولد عبد اللطيف جميل في مكة المكرمة عام 1909، وبدأ عمله التجاري بشراء بضائع بسيطة في ميناء جدة الإسلامي من المزاد العلني، وفي عام 1945 بدأ حياته المهنية بتأسيس شركة صغيرة لبيع وإصلاح السيارات.

حقق عبد اللطيف جميل قفزة نوعية في مسيرته عام 1955، بعد نجاحه في الحصول على وكالة شركة تويوتا، ليصبح الموزع المعتمد للشركة في السعودية التي بدأت تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً، بعد أن أدخل أول سيارة دفع رباعي من طراز “بي جي” من تويوتا

رجل الأعمال السعودي أسس واحدة من أكبر الشركات التجارية في العالم العربي، حيث تحتل مجموعة عبداللطيف جميل، المركز الأول ضمن قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024، وتمتد أعمالها عبر 30 دولة، وتوظف أكثر من 11 ألف شخص.

استثماراته وشركاته:

– قام بتأسيس مجموعة عبد اللطيف جميل في عام 1945، والتي توسعت لتصبح مجموعة شركات متعددة الأنشطة.

– دخلت المجموعة في عدة قطاعات مثل العقارات، الخدمات المالية، الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.

– تعتبر المجموعة موزعًا رئيسيًا للعلامات التجارية العالمية مثل تويوتا ولكزس في السعودية.

– تملك المجموعة مبادرات في مجالات التعليم وتمكين المرأة والابتكار المجتمعي من خلال مؤسسة عبد اللطيف جميل للمجتمع.

تأثير وإسهامات:

لعب عبد اللطيف جميل دورًا كبيرًا في تطوير قطاع السيارات في السعودية والشرق الأوسط، حيث تُعتبر مجموعته رمزًا للنجاح والتنوع الاقتصادي، وقد ساهمت في توفير فرص العمل ودعم الاقتصادات المحلية، كما تعد الشركة تُعد نموذجًا للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال برامجها الخيرية والتنموية.

وفاته:

توفي عبد اللطيف جميل في عام 1993، لكن إرثه يستمر من خلال الأجيال القادمة التي تدير الشركة وتحافظ على قيمها ومبادئها.

عائلته:

ترك عبداللطيف جميل ثروة بعد رحيله تجاوزت 11 مليار ريال ولديه سلالة من الأبناء والأحفاد الذين واصلوا إدارة الشركة بعده، حيث يقود ابنه محمد، مجموعة عبداللطيف جميل اليوم، والعائلة معروفة بأعمالها الخيرية والمساهمات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وحول العالم.