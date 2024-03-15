تصدر اسمه قائمة أقوى الشركات العائلية العربية.. من هو عبداللطيف جميل؟

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  • 17 - 26
    مارس - مارس

    معرض الليالي الرمضانية للتسوق

    12:00
  • 20 - 31
    مارس - مارس

    فعاليات فوانيس 2024

    09:00 PM 02:00 AM
  • 21 - 22
    مارس - مارس

    لايف ستايل

    12:00
  • 27 - 29
    مارس - مارس

    معرض الدانة الخليجي 2024

    8:30PM _2:30AM
  • 27 - 29
    مارس - مارس

    معرض الدانه الخليجي

    12:00
  • 10 - 27
    أبريل - أبريل

    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
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    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
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    سبتمبر - سبتمبر

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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فريق التحرير

الخميس 1 يناير

تصدر اسمه قائمة أقوى الشركات العائلية العربية.. من هو عبداللطيف جميل؟

منوعات
تصدر اسمه قائمة أقوى الشركات العائلية العربية.. من هو عبداللطيف جميل؟ رجل الأعمال الراحل عبد اللطيف جميل

عبد اللطيف جميل هو رجل أعمال سعودي ومؤسس مجموعة عبد اللطيف جميل، التي تعد واحدة من أكبر الشركات في العالم العربي، وقد أسهمت بقوة في الاقتصاد السعودي والعالمي عبر مختلف القطاعات.

نشأته والبدايات:

ولد عبد اللطيف جميل في مكة المكرمة عام 1909، وبدأ عمله التجاري بشراء بضائع بسيطة في ميناء جدة الإسلامي من المزاد العلني، وفي عام 1945 بدأ حياته المهنية بتأسيس شركة صغيرة لبيع وإصلاح السيارات.

حقق عبد اللطيف جميل قفزة نوعية في مسيرته عام 1955، بعد نجاحه في الحصول على وكالة شركة تويوتا، ليصبح الموزع المعتمد للشركة في السعودية التي بدأت تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً، بعد أن أدخل أول سيارة دفع رباعي من طراز “بي جي” من تويوتا

رجل الأعمال السعودي أسس واحدة من أكبر الشركات التجارية في العالم العربي، حيث تحتل مجموعة عبداللطيف جميل، المركز الأول ضمن قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024، وتمتد أعمالها عبر 30 دولة، وتوظف أكثر من 11 ألف شخص.

استثماراته وشركاته:

– قام بتأسيس مجموعة عبد اللطيف جميل في عام 1945، والتي توسعت لتصبح مجموعة شركات متعددة الأنشطة.
– دخلت المجموعة في عدة قطاعات مثل العقارات، الخدمات المالية، الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.
– تعتبر المجموعة موزعًا رئيسيًا للعلامات التجارية العالمية مثل تويوتا ولكزس في السعودية.
– تملك المجموعة مبادرات في مجالات التعليم وتمكين المرأة والابتكار المجتمعي من خلال مؤسسة عبد اللطيف جميل للمجتمع.

تأثير وإسهامات:

لعب عبد اللطيف جميل دورًا كبيرًا في تطوير قطاع السيارات في السعودية والشرق الأوسط، حيث تُعتبر مجموعته رمزًا للنجاح والتنوع الاقتصادي، وقد ساهمت في توفير فرص العمل ودعم الاقتصادات المحلية، كما تعد الشركة تُعد نموذجًا للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال برامجها الخيرية والتنموية.

وفاته:

توفي عبد اللطيف جميل في عام 1993، لكن إرثه يستمر من خلال الأجيال القادمة التي تدير الشركة وتحافظ على قيمها ومبادئها.

عائلته:

ترك عبداللطيف جميل ثروة بعد رحيله تجاوزت 11 مليار ريال ولديه سلالة من الأبناء والأحفاد الذين واصلوا إدارة الشركة بعده، حيث يقود ابنه محمد، مجموعة عبداللطيف جميل اليوم، والعائلة معروفة بأعمالها الخيرية والمساهمات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وحول العالم.

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