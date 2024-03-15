أخصائية تغذية توصي مرضى الغدة الدرقية بتأخير الفطور والابتعاد عن الأطعمة المصنعة

أوصت أماني الفراج، أخصائية التغذية بمدينة الملك سعود الطبية، بتأجيل تناول وجبة الفطور للمعتلين بأمراض الغدة الدرقية.

في مقابلة على قناة “الإخبارية”، أكدت الفراج على ضرورة الامتناع عن تناول الأغذية غير الصحية لدعم صحة المصابين بمشكلات الغدة الدرقية.

كما لفتت إلى أن المرضى الذين أجروا جراحات السمنة مثل تكميم المعدة، يجب عليهم الحرص على تناول كميات محدودة من الطعام بشكل متقطع على فترات خلال ساعات الإفطار.

وبينت أنه ينبغي تجنب الأطعمة والمشروبات التي لا يمكن تحويلها إلى خيارات صحية، وكذلك الأغذية الجاهزة والمعدة مسبقًا والمنتجات الغذائية المصنعة خلال وجبة الإفطار.