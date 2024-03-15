اهتمام عالمي بنجاح اقتصادي جديد للسعودية.. حققت إنجازًا ضخمًا

اهتمت الصحف العالمية بالتحليللات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط لبيات “هيئة الإحصاء”، والتي كشفت أن الأنشطة غير النفطية في السعودية ساهمت بـ50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023.

وقالت وكالة “شينخوا” الصينية: حقق النشاط الاقتصادي غير النفطي في المملكة العربية السعودية «إنجازا بارزا» خلال العام الماضي.

وشددت على أن ذلك الإنجاز الملحوظ في النشاط غير النفطي في الهيكل الاقتصادي يتماشى مع هدف المملكة المتمثل في تنويع محركات نمو اقتصادها.

وأكدت ان استثمارات القطاع الخاص في المملكة ارتفعت خلال العامين الماضيين.

في السياق ذاته، أوضح موقع ” economy middle east” الناطق بالإنجليزية أن المشهد الاقتصادي في السعودية شهد تحولاً كبيراً في عام 2023، قائلا إن الاقتصاد غير النفطي لدى المملكة وصل إلى مرحلة تاريخية.

وأشار الموقع إلى أن هذه الزيادة في الأنشطة غير النفطية تؤكد التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي والتنفيذ الناجح للمبادرات الرئيسية المنصوص عليها في رؤية السعودية 2030.

وكذلك، سلطت موقع “Gulf News” في نسخته الإنجليزية، الضوء على ما حققته المملكة في الناتج المحلي لعام 2023، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى في تاريخها.

وأضاف: “الاستثمارات غير المسبوقة في السياحة والفنون والترفيه تؤتي ثمارها للسعودية.. ويمثل هذا فوزًا كبيرًا حيث تحافظ المملكة على قاعدة عريضة لاقتصادها وتقلل من اعتمادها على عائدات النفط من أجل التنمية”.

وشدد على أن هذا الإنجاز يعكس أهداف رؤية السعودية 2030، المتمثلة في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، كما يؤكد نجاح المملكة في تنفيذ البرامج ذات الصلة والمشاريع الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تساهم في الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وقوي.