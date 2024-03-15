الموارد البشرية: رصد جهات غير ربحية تستغل الأطفال في حملات رمضانية وأغراض تجارية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة حماية الطفل وعدم استغلاله لأغراض التسويق التجاري والإعلاني ونحوها، وذلك بناءً على المادة الثالثة من نظام حماية الطفل واللائحة التنفيذية له.

ويهدف النظام إلى حماية الطفل من مخاطر التعرض إلى الجماهير الغفيرة التي تؤثر سلباً على مراحل تكوينه العمري، وقد تدخله في توتر وقلق يتعارض مع عمره، ويجعله عرضه للتنمر بين أقرانه.

وقالت إن هذا التنويه يتزامن مع رصد الوزارة لبعض الجهات غير الربحية التي تستخدم الأطفال في نشاط الحملات الرمضانية للتبرعات، والحملات الاتصالية التسويقية، وكذلك مع ما تم رصده مؤخرًا من تجاوزات تتعلق باستغلال الأطفال لأغراض تجارية تخالف بذلك نظام حماية الطفل واللائحة التنفيذية له.

وشددت الوزارة على أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، وفقًا للمادة الثالثة من نظام حماية الطفل.