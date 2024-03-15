غياب محرز عن تشكيلة الجزائر الأولى تحت قيادة بيتكوفيتش

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة تشكيلة مكونة من 31 لاعبا للمنتخب الأول تحت قيادة مدربه الجديد فلاديمير بيتكوفيتش والتي شهدت غياب رياض محرز لاعب الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك محرز مع الجزائر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة حيث ودع المنتخب البطولة من دور المجموعات بعدما تذيل مجموعته، التي ضمت أنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا، بنقطتين.

ويلعب منتخب الجزائر أمام بوليفيا وجنوب أفريقيا في بطولة ودية في مارس آذار الجاري وتضم أيضا منتخب أندورا.

وكان بيتكوفيتش قد وقع عقدا مع الاتحاد مطلع الشهر الجاري لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى عام 2026 خلفا للمدرب السابق جمال بلماضي.