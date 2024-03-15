بعد 50 عاماً.. الشريان يكشف عن تعلقه بالفنانة مريم الصالح ورسائله البريدية لها

روى الإعلامي السعودي داود الشريان واقعة طريفة من بداية عمله في الصحافة، قبل نحو 50 عاماً.

وقال الشريان في مقابلة مع بودكاست “بدون ورق” إنه كان يرسل خطابات إلى الممثلة الكويتية مريم الصالح ويوقعها بـ”معجب” خلال فترة السبعينيات.

وأضاف أنه يتمنى لو يجد خطاباً واحداً من تلك الخطابات حتى يسترجع ذكرياته مع هذه الواقعة ويطلع على ما كتبه حينها، لافتاً إلى أن محتوى الخطاب كان يدور حول الإعجاب والهيام بها.

وتابع: “كنت أضع طوابع البريد على الخطاب ثم أذهب لإرساله وكنت أتحدث مع الموظفين خشية ضياع الخطاب”.

وختم الشريان حديثه مازحاً: “لو تعطيني [مريم الصالح] واحداً أشتريه منها بنصف مليون لأرى ماذا كتبت في هذه الخطابات”.

وتعد مريم الصالح، اسما لامعا في سماء الفن الكويتي، وعلامة فارقة في تاريخ المسرح الكويتي.