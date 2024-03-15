كيف تكون زكاة الأسهم للمستثمر والمضارب؟

تُعدّ الأسهم من المنتجات المالية الشائعة في السعودية، وتختلف أحكام الزكاة فيها باختلاف نية المساهم وطريقة تعامله معها.

وأوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أن الزكاة في منتج الأسهم ينقسم بحسب قصد المساهم ونيته عند الشراء حيث منها ما لا زكاة فيه.

وقال عبر حسابه بمنصة “إكس”: “إذا كان المساهم مستثمراً (اشترى الأسهم أو اكتتب فيها وتركها للإفادة من أرباحها) فإنها في هذه الحالة لا زكاة على المساهم (باعتبار أن الشركات عندنا في المملكة تخرج الزكاة)”.

وأضاف: “أما إذا كان المساهم مضاربًا (يبيع ويشتري في الأسهم) فعندئذ ينظر للقيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول ويزكيها”.