التعادل السلبي عنوان الشوط الأول من مباراة النصر والأهلي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والأهلي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، أحداث مباراة النصر والأهلي في والتي تلعب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سجل هدف تقدم العالمي في شباك الأهلي، بالدقيقة 42 من زمن المباراة، قبل أن يقوم الحكم بألغاءه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 53 نقطة في رصيده حصيلة 23 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة، وتعادل مرتين، فيما خسر العالمي 4 مرات، آخرهم أمام الرائد بثلاث أهداف مقابل هدف.

وفي المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في جعبته 47 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حيث فاز الأهلي في 14 مباراة، فيما تعادل في 5 مواجهات، وسقط الفريق في فخ الهزيمة 4 مرات.

وكان النصر بدء المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيميريك لابورت، علي لاجامي، أيمن يحيى.

خط الوسط: سامي النجعي، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

وعلى الجانب الآخر اختار ماتياس يايسله تشكيل الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، سعيد بالعبيد.

خط الوسط: علي الأسمري، فرانك كيسيه، رياض محرز.

خط الهجوم: الآن ماكسيمان، روبرتو فيرمينو، فراس البريكان.

فيما يدير المباراة كلا من الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، ويعاونه مواطنه غابرييل تشاد، وإيزيكيل برايلوفسكي.

والحكم السعودي عبد الله الحربي حكمًا رابعًا، والأرجنتيني هيكتور باليتا، ويعاونه السعودي فيصل القحطاني.

جدير بالذكر أن النصر كان فاز على الأهلي في أخر مباراة بينهما بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاثة، وبالتحديد التي أقيمت بالأسبوع السابع على ملعب الأول بارك.