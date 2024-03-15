التاريخ يرجح كفة الهلال على ضمك في جميع المناسبات

يستعد فريق الهلال لمواصلة مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة نظيره ضمك غدًا السبت.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا أحداث مباراة الهلال مع نظيره ضمك، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

ويدخل الهلال المباراة وهو يتربع على عرش صدراة جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 65 نقطة، ولم يخسر الزعيم في أي مباراة بالدوري حتى الآن.

ونجح الزعيم في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم، حيث دخل الأزرق موسوعة غينيس للأرقام العالمية، بعدما حقق 28 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات التي يشارك بها.

وكسر الهلال الرقم التاريخي لفريق نيو ساينتس الويلزي، والذي حقق 27 انتصارًا متتاليًا بين 14 أغسطس 2016 و30 ديسمبر 2016، حين حطم رقماً حققه أياكس الهولندي (26 انتصاراً متتالياً) بين 1971 و1972.

كما نجح الهلال في التأهل لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما فاز على الاتحاد بهدفين دون رد، ذهابًا وإيابًا، ليصعد الزعيم للدور المقبل بنتيجة أربع أهداف مقابل لاشئ بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويشير تاريخ المواجهات بين الهلال وضمك إلى تفوق الزعيم، ويسعى الأرزق لمواصلة إنجازه بتحقيق الفوز على فارس الجنوب والأخد بالثأر من مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

تاريخ مواجهات الهلال وضمك:

التقى الهلال مع نظيره ضمك في 14 مرة من قبل، بجميع المسابقات، وفاز الأزرق في 10 مباريات، فيما سيطر التعادل 3 مرات، بينما استطاع فارس الجنوب الفوز مرة وحيدة في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

آخر مواجهة:

تعد المواجهة الأخيرة بين الهلال وضمك هي التي أخفق بها الأرزق بعدم تحقيقه الفوز، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي، وبالتحديد في الإسبوع السابع لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.