رونالدو يسجل هدف تقدم النصر أمام الأهلي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على نظيره الأهلي، في المباراة المقامة بيننهما حاليًا ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، أحداث مباراة النصر والأهلي في والتي تلعب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، هدف العالمي الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 53 نقطة في رصيده حصيلة 23 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة، وتعادل مرتين، فيما خسر العالمي 4 مرات، آخرهم أمام الرائد بثلاث أهداف مقابل هدف.

وفي المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في جعبته 47 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حيث فاز الأهلي في 14 مباراة، فيما تعادل في 5 مواجهات، وسقط الفريق في فخ الهزيمة 4 مرات.

ويدير مباراة النصر والأهلي كلا من الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، ويعاونه مواطنه غابرييل تشاد، وإيزيكيل برايلوفسكي.

والحكم السعودي عبد الله الحربي حكمًا رابعًا، والأرجنتيني هيكتور باليتا، ويعاونه السعودي فيصل القحطاني.

جدير بالذكر أن النصر كان فاز على الأهلي في أخر مباراة بينهما بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاثة، وبالتحديد التي أقيمت بالأسبوع السابع على ملعب الأول بارك.