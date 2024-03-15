140 مليون ريال تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نصف ساعة

بلغت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان أكثر من 140 مليون ريال في نصف ساعة فقط منذ انطلاقها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد دشنا الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، في نسختها الرابعة بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين بمبلغ أربعين مليون ريال، وولي العهد بمبلغ ثلاثين مليون ريال.

ويأتي هذان التبرعان السخيان في إطار الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للعمل الخيري في المملكة وتعظيم أثره بين أفراد المجتمع بوصفه قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله ويتضاعف أجره خلال هذا الشهر الفضيل الذي تسهم فيه روحانيته في تعزيز قيم التكافل المجتمعي والتنافس بين المحسنين على أعمال البر والبذل والعطاء.