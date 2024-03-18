معارض الحرمين الشريفين: بوابة معرفية مفتوحة لخدمة ضيوف الرحمن

ناصر السلمي – مكة المكرمة

تنظم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معارض دائمة ومتنقلة تهدف إلى إثراء تجربة الزائر وتعريفه بتاريخ الحرمين الشريفين وعمارتهما وإرثهما الحضاري والتاريخي. وتستخدم هذه المعارض تقنيات حديثة متقدمة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم وتوسع آفاقهم ومداركهم المعرفية.

وتشمل المعروضات مجسمات للتوسعات السعودية الكبرى، والسجاد، والأبواب، والعربات، وكسوة الكعبة المشرفة، وبئر زمزم، بالإضافة إلى أمهات الكتب التراثية والشرعية والتاريخية.

وتخصص الهيئة موظفين مؤهلين ومدربين لتجهيز هذه المعارض وتقديم شرح مفصل للزوار.

مكتبة الحرم المكي الشريف

تعتبر مكتبة الحرم المكي الشريف من أهم المكتبات في المملكة العربية السعودية ومن أبرز مصادر طلاب العلم والباحثين. تضم المكتبة قرابة 70 ألف عنوان في قاعة الاطلاع، بالإضافة إلى أندر المخطوطات والمطبوعات.

وتقوم إدارة الترميم والتعقيم في المكتبة بالعناية بالكتب والصحف القديمة وإعادة ترميمها. وتوفر المكتبة للزوار إمكانية الاطلاع على محتوياتها في الفترتين الصباحية والمسائية.

مكتبة المسجد النبوي الشريف

تقع مكتبة المسجد النبوي الشريف داخل حرم المسجد النبوي، وهي ثاني أكبر مكتبة تضم مخطوطات وقفية قديمة.

وتضم المكتبة أقسامًا متعددة منها قاعات المطالعة للرجال والنساء والأطفال، وقسم للمخطوطات، وقسم للمكتبة الصوتية، وقسم فني لترميم المخطوطات، وقسم للفهرسة، وقسم للكتب النادرة، وقسم للمكتبة الرقمية.

وتوفر المكتبة للزوار إمكانية الاطلاع على محتوياتها في الفترتين الصباحية والمسائية.

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات أخرى لضيوف الرحمن مثل: زيارة مجمع الكسوة، زيارة مكتبة المسجد الحرام، زيارة مكتبة المسجد النبوي.

وتسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم الروحية والثقافية.

إدارة الخدمات المكتبية

وتعمل هذه الإدارة على تهيئة المكان بشكل مستمر لتوفير البيئة المكتبية المطلوبة وكذلك الحرص على تنظيم أرفف القاعة بشكل مستمر والتأكد من التنظيم المفهرس للكتب بين الأرفف بطريقة صحيحة والتي تحتوي على مختلف فروع العلم وصنوف المعرفة لتمكين الباحثين والمطالعين وطلبة العلم من الوصول إليها والاستفادة منها بأرقى وسيلة ممكنة. كما وفرت الإدارة أجهزة البحث السريع وكذلك آلات التصوير الجزئي.

وتضم الإدارة قاعة الشيخ ناصر الراشد للاطلاع والقراءة، فيها أكثر من (100) ألف عنوان مختلفة منها اللغة العربية والشريعة والسيرة النبوية والعلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية والعلوم البحتة وغيرها.

وتقسّم المكتبة إلى أقسام عدة منها قاعات المطالعة حيث هناك قاعات مطالعة للرجال وأخرى للنساء وأخرى للأطفال وأيضًا هناك قسم للمخطوطات يقع في الدور الثاني من باب عثمان بن عفان رضي الله عنه نهاية التوسعة السعودية الأولى وتحوي المكتبة أيضًا قسم للمكتبة الصوتية حيث يقوم بحفظ ما يلقى في المسجد النبوي الشريف من الدروس والخطب والصلوات.

ويعتبر القسم الفني أحد الأقسام المهمة داخل المكتبة حيث يقوم بتجليد وترميم وتعقيم المخطوطات، ويقع بباب رقم (22) بتوسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بالإضافة إلى قسم الفهرسة والذي يضم التصنيف والتزويد والدوريات والمستودع.

وفيما يخص قسم الكتب النادرة حيث يهتم هذا القسم بحفظ الكتب النادرة من حيث قدم تاريخ الطبع أو الزخرفة أو الأشكال والصور وأخيرًا هناك قسم يهتم بالمكتبة الرقمية والذي يعنى بتسجيل الكتب صوتيًا للاستفادة منها سماعيًا وهناك أقسام أخرى مثل البحث والترجمة وقسم الأمن والسلامة وقسم الإهداء والتبادل وقسم الإعارة .