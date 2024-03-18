تقلبات جوية حادة.. خريطة تعليق الدراسة في عدد من المناطق الثلاثاء

أعلنت الجهات التعليمية في المجمعة وجامعة المجمعة، إلى جانب جامعة القصيم ومختلف المؤسسات التعليمية في القصيم، الرس، عنيزة، والمذنب عن تعليق الدراسة ليوم الثلاثاء، نظرًا للحالة الجوية المتوقعة المصحوبة بأمطار غزيرة.

القرار جاء بناءً على التنبيهات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي حذرت من تقلبات جوية قد تشكل خطرًا على سلامة الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري. وقد شملت التحذيرات توقعات بسقوط أمطار رعدية قد تؤدي إلى جريان السيول والأودية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الجهات المعنية على سلامة الجميع، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة بشكل دوري.

وقد أوضحت إدارات التعليم في المناطق المذكورة أنها تعمل عن كثب مع المسؤولين الحكوميين لمراقبة الوضع الجوي واتخاذ القرارات المناسبة لضمان الأمان. كما شددت على أنها ستواصل تقديم التحديثات والتوجيهات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور.

تعليق الدراسة يأتي كإجراء احترازي لتجنب الأضرار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية السيئة، ويشمل جميع المدارس والجامعات في المناطق المذكورة دون استثناء.

يُذكر أن الجهات التعليمية قد دعت أولياء الأمور إلى التأكد من متابعة الأخبار والإعلانات الرسمية والابتعاد عن الأماكن المعرضة للخطر خلال الحالة الجوية الراهنة.