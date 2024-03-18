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  • 21 - 22
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    لايف ستايل

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  • 27 - 29
    مارس - مارس

    معرض الدانة الخليجي 2024

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    مارس - مارس

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    12:00
  • 10 - 27
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    مهرجان سماء العلا 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

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    DAYS
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    DAYS
  • 23 - 25
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    12:00
  • 25
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  • 29 - 30
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    8:AM -11:45PM
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    أبريل - مايو

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    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

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  • 30 - 6
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  • 30 - 2
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    12:00
  • 2 - 9
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  • 6 - 9
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    8:AM -11:45PM
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  • 6 - 9
    مايو - مايو

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فريق التحرير

19 مارس 2024

عمره 20 عامًا.. قصة أول إرهابي محلي في المملكة المتحدة

منوعات
عمره 20 عامًا.. قصة أول إرهابي محلي في المملكة المتحدة جاكوب غراهام

حُكم على طالب إرهابي كتب دليلًا “إرشاديًا” لصنع القنابل لـ “غير الأسوياء” بالسجن لمدة 13 عامًا.

جاكوب غراهام، 20 عامًا، الذي ألقي القبض عليه بموسوعة كاملة من معلومات حول صنع القنابل والأسلحة، كان يرى في الإرهابي الأمريكي الشهير ثيودور (الذي ارتكب سلسلة تفجيرات غير مفسرة في الفترة من 1978 – 1995) “معبوده”، بينما وصف نفسه بأنه “أول إرهابي محلي في المملكة المتحدة”، مدفوعًا بالكراهية للحكومة و”المخاوف بشأن المناخ”.

موسوعة كاملة من المعلومات حول الأسلحة

وقد سجل “غراهام” طالب كلية هيو بيرد البريطانية، عشرات رسائل الفيديو تحت اسم “Desto the Destroyer” وجمع “ترسانة على الإنترنت” من المعلومات حول الأسلحة النارية والمتفجرات على جهاز الكمبيوتر الخاص به. وقد تضمنت هذه الموسوعة الخاصة به معلومات عن صنع الأنابيب والمسامير والسيارات المفخخة والأسلحة النارية مع العناصر اليومية التي أرسلها إلى جهات الاتصال الخاصة به على Telegram وDiscord.

تجارب كيميائية في غابة قبل أسابيع من الاعتقال

ووفق ما استمعت إليه هيئة المحلفين ونقله موقع “Metro“، خطط “غراهام” لهذه الأفعال كلها من غرفة نومه في منزل والدته في نوريس جرين، ليفربول، بين مايو 2022 ومايو 2023. وتمت تبرئته من تهمة التخطيط لهجوم، لكنه أدين بحيازة ومشاركة مواد إرهابية الشهر الماضي، بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع في محكمة مانشستر كراون.

وكانت محكمة مانشستر كراون قد استمعت في وقت سابق إلى كيفية إجراء جراهام تجارب كيميائية في غابة بالقرب من منزله قبل ستة أسابيع من اعتقاله في مايو من العام الماضي.

طابعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع أجزاء من الأسلحة

وبتفتيش منزل طالب علوم الكمبيوتر، عثرت الشرطة على مخبأ للمواد الكيميائية وطابعة ثلاثية الأبعاد يمكن استخدامها لطباعة أجزاء من الأسلحة النارية لتجميعها في المنزل.

وكتب غراهام في الفقرة الافتتاحية من موسوعته التي أطلق عليها “الحرية” أنها كُتبت من أجل “غير الأسوياء، والأشخاص غير المشهورين، والفوضويين، والإرهابيين”. وفي المحاكمة، ادعى أن أنشطته لم تكن أكثر من “هروب وخيال”.

ابتسامة وداع أخيرة وأم تبكي

وقال القاضي إن غراهام لم يكن يبدو أكثر من “شاب عادي، مهتم بالألعاب النارية والعسكرية والملاحقات الخارجية”. لكنه “في الواقع، شاب خطير، وصف نفسه بأنه أول إرهابي محلي في المملكة المتحدة. وأضاف القاضي موجهًا حديثه لغراهام: “لقد بحثت في الإنترنت عن معلومات وملفات تشرح كيفية صنع المتفجرات والأسلحة والذخيرة. لقد قدمت نفسك كإرهابي واسع المعرفة وذو خبرة. أنا راض، أنت مجرم خطير. هناك خطر كبير على الجمهور تمثله أنت، لا يمكننا إطلاق سراحك”. ثم حكم القاضي عليه بالسجن لمدة 13 عامًا، مع تمديد الرخصة لمدة خمس سنوات، بينما سيتوجب عليه إبقاء الشرطة على علم بمكان وجوده لمدة 30 عامًا.

لم يظهر غراهام أي تأثر مع نطق الحكم، ولكن أثناء سيره من قفص الاتهام إلى الزنازين، ابتسم لوالدته في الشرفة العامة، والتي انفجرت بالبكاء.

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