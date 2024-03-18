تعليق الدراسة في حفر الباطن بسبب الحالة الجوية الاستثنائية

أعلنت الجهات التعليمية في مدينة حفر الباطن تعليق الدراسة غدًا الثلاثاء؛ نظرًا للحالة الجوية الاستثنائية والتي تشهد تقلبات مفاجئة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان الأودية والسيول.

القرار جاء كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب والطالبات والهيئات التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بالمدينة، وذلك بعد متابعة دقيقة للتطورات الجوية وبناءً على تحذيرات الجهات المختصة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتجنب أي مخاطر قد تنجم عن الحالة الجوية الحالية، وتشمل جميع المؤسسات التعليمية في حفر الباطن، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وقد أكدت الجهات التعليمية بالمدينة أنها ستستمر في متابعة الوضع عن كثب وسوف تقدم تحديثات للجمهور حول موعد استئناف الدراسة، داعية بالتقيد بالإرشادات الصادرة من الدفاع المدني والجهات الرسمية، كما حثت على متابعة النشرات الجوية والتوجيهات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد للتعرف على آخر المستجدات.

كانت الجهات التعليمية في المجمعة وجامعة المجمعة، إلى جانب جامعة القصيم ومختلف المؤسسات التعليمية في القصيم، الرس، عنيزة، والمذنب، قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق الدراسة ليوم الثلاثاء، نظرًا للحالة الجوية المتوقعة المصحوبة بأمطار غزيرة.

يُذكر أن تعليق الدراسة يعتبر إجراءً معتادًا في مثل هذه الظروف الجوية، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأرواح وسلامة المواطنين.