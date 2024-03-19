الأكثر متابعة عربياً.. “ياهلي” “والعربجي” على شاشة السعودية

تضمنت الأعمال التلفزيونية التي تعرضها هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر رمضان لجمهورها السعودي والعربي عبر قنواتها ومنصة الأولى عدة مسلسلات ومن ضمنها مسلسلي “يا هلي”، و ” العربجي”، والتي تتنوع قصصهما ومواضيعهما لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.

وجاء “ياهلي والعربجي” من ضمن قائمة الأعلى مشاهدة خلال شهر رمضان على شاشة التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويتناول مسلسل “يا هلي” قصة عائلة “المدهوش” بعد عودة والدهم “سعد” بعد غياب دام تسعة عشر عامًا، وتنتظر العائلة الكثير من الأحداث والتحديات، ويتشارك في بطولته كلا من حسن عسيري، وخالد الفراج، وفاطمة الشريف، إضافةً إلى نيرمين محسن ، ويعرض على شاشة السعودية يوميا عند الساعة 7 مساءً.

ويعود مسلسل “العربجي” خلال موسمه الثاني بعد نجاح الموسم الأول في رمضان الماضي من بطولة: باسم ياخور، وسلوم حداد، وديمة قندلفت، إلى جانب نادين الخوري، ومن تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي ،حيث يتناول قصة عبدو الذي يعمل كقائد للعربات التي تجُرها الأحصنة في دمشق ويسعى “عبدو العربجي” في هذا الجزء للانتقام والثأر من أعدائه وخاصة عائلة “النشواتي” ويعرض على قناة السعودية يوميا عند الساعة 10:30 مساءً.

الجدير بالذكر أن الدورة البرامجية خلال شهر رمضان المبارك لهيئة الإذاعة والتلفزيون تضمنت مجموعة متنوعة من المسلسلات التي تغطي قضايا ومعالجات درامية متعددة، وقد تم اختيارها بعناية من قبل الهيئة ،وذلك وفقًا لرؤية تهدف إلى مراعاة تفضيلات الجمهور ورفع مستوى وعي المشاهدين في هذا الشهر الفضيل.