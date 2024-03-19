مصادر خاصة.. موقف الاتحاد من رحيل رومارينيو في الصيف

كشفت بعض المصادر عن موقف إدارة نادي الاتحاد من رحيل رومارينيو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت المصادر أن إدارة الاتحاد موافقة على رحيل رومارينيو في الموسم المقبل والرغبة في الإحلال والتجديد على صعيد الأجانب.

وجاءت النتائج السلبية في الفترة الماضية لتدفع الإدارة للإحلال والتجديد بين صفوف الفريق.

وكشف ليوناردو أوليفيرا وكيل أعمال البرازيلي رومارينيو نجم فريق اتحاد جدة السعودي، عن نية الأخير مغادرة صفوف كتيبة “العميد” بنهاية الموسم الجاري، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق

وقال وكيل رومارينيو في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية، أن لاعب اتحاد جدة يمتلك عدة عروض من السعودية، الإمارات، قطر والبرازيل، للانتقال لفريق جديد خلال الصيف المقبل.

وأوضح أن رومارينيو لم يحدد بعد وجهته المقبلة، ولكنه يدرس العروض المقدمة له، تمهيدًا لرحيله بنهاية عقده في يونيو المقبل.