ستاندرد تشارترد يرفع توقعاته لسعر بيتكوين إلى 250 ألف دولار خلال 2025

قام بنك “ستاندرد تشارترد” بتعديل توقعاته المستقبلية لأسعار العملات الرقمية، حيث رفع تقديراته لسعر بيتكوين بنهاية العام الحالي إلى 150 ألف دولار، بزيادة من التقدير السابق البالغ 100 ألف دولار.

وفي توقعاته، يرى البنك أن بيتكوين قد تشهد ذروة الارتفاع عند 250 ألف دولار في العام المقبل 2025، ثم تعود لتستقر عند مستوى 200 ألف دولار.

تحليل “ستاندرد تشارترد” يعتمد على الدراسة النسبية لأسعار الذهب بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في الولايات المتحدة، وتأثير تلك الصناديق على تدفقات الاستثمار وسعر بيتكوين.

عملة الإيثريوم

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك أن تحظى الإيثريوم بفرصة للارتفاع بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى إمكانية موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة على إطلاق صندوق استثمار متداول للإيثريوم في 23 مايو.

البنك يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تدفقات استثمارية تصل إلى 45 مليار دولار في السنة الأولى، مما قد يدفع سعر الإيثريوم للوصول إلى حوالي 8000 دولار بحلول نهاية عام 2024، علمًا بأن سعرها كان قد تداول عند حوالي 3270 دولارًا مؤخرًا.