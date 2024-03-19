النصر مهدد بفقدان نجم الفريق في السوبر السعودي

يواجه الجهاز الفني لنادي النصر مشكلة في لحاق أحد لاعبيه بمواجهة الهلال في بطولة السوبر السعودي

وكشفت صحيفة “الرياضية” ، عن صعوبة مشاركة المدافع عبدالإله العمري في المواجهة بسبب الإصابة.

وقالت الصحيفة إن فحوصات الأشعة الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم الإثنين، أثبتت إصابته بتمزق في عضلة الساق السمانة، ويحتاج إلى العلاج والتأهيل لفترة تقارب 4 أسابيع.

وأوضحت أن الجهاز الطبي في النصر، أبلغ مدرب الفريق لويس كاسترو، أن مشاركة العمري في كأس السوبر، ستعتمد على سرعة تعافيه واستجابة العضلة للعلاج، إلا أن البوادر تؤكد غيابه عن المباراة.

يذكر أن العمري تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي خسرها العالمي بركلات الترجيح (1-3)، وغاب على إثرها في كلاسيكو الدوري السعودي أمام الأهلي.