1049 صفقة عبر “البورصة العقارية” اليوم بقيمة تجاوزت الـ 852 مليون ريال

بلغ عدد الصفقات عبر “البورصة العقارية” اليوم الثلاثاء، 1049 صفقة، بقيمة تجاوزت الـ 852 مليون ريال بمساحة متداولة وصلت إلى 2603845 متر مربع.

وأظهر موقع “البورصة العقارية” أن أعلى سعر للمتر المربع سجل اليوم بلغ 19148 ريال، فيما كان متوسط السعر 327 ريال.

الأحياء الأكثر تداولاً

وتصدرت الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية اليوم، حيث جاءت 4 أحياء في القائمة من الرياض، وحي المنار في جدة.

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واحتل حي نمار المركز الأول في القائمة بقيمة صفقات اقتربت من 22 مليون ريال، لعدد 22 صفقة، ثم حي الخير بقيمة تخطت الـ 21 مليون ريال، وخلفهم الجنادرية والنظيم بقيمة إجمالية تجاوزت 32 مليون ريال.

وفي المركز الخامس جاء حي المنار من جدة بقيمة صفقات أكثر من 6 ملايين ريال لعدد 13 عملية.