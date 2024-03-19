الهلال يحسم مصير بيريرا بقرار هام

كشفت بعض التقارير الصحفية عن مستقبل بيريرا وبقائه في الدوري البرازيلي خلال الفترة المقبلة وإمكانية عودته للهلال

ووفقًا لما أوردته شبكة “bolavip” الرياضية، فإن مالك نادي كروزيرو، النجم البرازيلي السابق “الظاهرة” رونالدو، يقود المفاوضات بنفسه من أجل التعاقد مع بيريرا بصورة نهائية، بعد نهاية فترة إعارته الصيف المقبل

وأشار المصدر ذاته إلى أن نادي الهلال يريد الحصول على مبلغ 12 مليون يورو للموافقة على بيع بيريرا نهائيًا، موضحًا أن نادي بالميراس البرازيلي يريد أيضًا الظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ27 عامًا

انضم ماتيوس بيريرا إلى نادي الهلال في يوليو قادمًا من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لمدة 5 سنوات، في واحدة من أغلى الصفقات بتاريخ الدوري السعودي آنذاك، حيث قُدّرت قيمتها بـ91 مليون ريال، حسب تقارير إعلامية متنوعة.