رفع تعليق تداول سهم “الكابلات السعودية”

أعلنت تداول السعودية، اليوم الثلاثاء، عن رفع تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية، وذلك بعد أن علق تداول أسهم الشركة منذ 09 مايو 2022، لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة، وأتاحت تداول أسهم الشركة خارج المنصة في 28 أغسطس 2023.

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وأوضحت “تداول السعودية” في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الشركة أعلنت بتاريخ 17 مارس الجاري عن قوائمها المالية الأولية حتى الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 (تسعة أشهر)،

وأشارت “تداول السعودية” في بيان لها، إلى أن انتفاء أسباب التعليق والتداول خارج المنصة، ورفع التعليق على تداوس سهم الشركة، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري.