سترلينج ينهي جدل انتقاله إلى الدوري السعودي

كشفت بعض التقارير عن حسم مصير سترلينج مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع “eurosport” الرياضي أن نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، لن ينتقل إلى دوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويسعى إلى الاستمرار مع “البلوز”، رغم صيحات الاستهجان التي تلقاها مؤخرًا من جماهير ناديه

وأوضح التقرير: “ستيرلينغ سعيد في ستامفورد بريدج. من المرجح أيضًا أن راتبه البالغ 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، والسعر الذي يطلبه تشيلسي، سيمنع انتقاله إلى أي نادٍ منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وكان الجناح الإنجليزي قد انضم لصفوف تشيلسي في يوليو 2022، قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقد ستيرلينغ مع “البلوز” في يونيو 2027.