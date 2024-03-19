مؤشر “تاسي” يرتفع إلى أعلى مستوياته في 21 شهرًا

واصل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” مكاسبه اليوم الثلاثاء، للجلسة السادسة على التوالي، ليرتفع 31.54 نقطة ويغلق عند مستوى 12804 نقاط، في أعلى مستوياته خلال 21 شهرًا.

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بلغت كمية الأسهم المتداولة 456 مليون سهم، بقيمة تداولات بلغت 9.8 مليارات ريال، ووصلت القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المدرجة إلى 11.1 تريليون ريال.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وخلال جلسة اليوم، سجلت أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تْشب، و وقت اللياقة، وسيكو السعودية ريت، والدوائية، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخريف، والباحة، والدواء، والخليجية العامة، والكيميائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.72% و9.27%.

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فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، وأمريكانا، وصدر هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أنابيب السعودية، والنهدي، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، والدوائية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر “نمو”

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) جلسة اليوم متراجعًا بنسبة 0.22% ما يعادل 59.11 نقطة ليقفل عند مستوى 27145.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.