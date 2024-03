الكشف عن شعار وسفراء كأس العالم 2030

كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 2030، اليوم الثلاثاء، عن شعار البطولة التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال بعد 6 سنوات.

حمل شعار المونديال اسم “2030 YALLA VAMOS”، وهو مزيج من اللغات العربية والإسبانية والبرتغالية، ويرمز إلى التّعاون بين الدول المستضيفة والروح الوحدوية التي يمثلها كأس العالم.

