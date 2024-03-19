الكشف عن شعار وسفراء كأس العالم 2030

كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 2030، اليوم الثلاثاء، عن شعار البطولة التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال بعد 6 سنوات.

حمل شعار المونديال اسم “2030 YALLA VAMOS”، وهو مزيج من اللغات العربية والإسبانية والبرتغالية، ويرمز إلى التّعاون بين الدول المستضيفة والروح الوحدوية التي يمثلها كأس العالم.

TODAY IS THE DAY! 🌟🚀 We're excited to kick off this new account and show you what a FIFA World Cup 2030 in Morocco, Portugal and Spain could do for the future of football! 🌏⚽#fifaworldcup2030 #2030bid #yallavamos pic.twitter.com/w8enIdaTlc — yallavamos2030 (@yallavamos2030) March 19, 2024

خلال حفل تقديم الشعار، تم أيضاً الإعلان عن سفراء كأس العالم 2030، والذين ضموا نجوماً كباراً مثل كريستيانو رونالدو (البرتغال) وأندريس إنييستا (إسبانيا) ونورالدين النيبت (المغرب) وإيمانويل أديبايور (سفير إفريقيا).

ستكون كأس العالم 2030 أول نسخة من المونديال تقام في 3 قارات مختلفة (إفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية)، مع احتساب أول 3 مواجهات التي ستقام في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

حضر حفل تقديم الشعار، فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، رفقة رئيسي الاتحادين البرتغالي والإسباني.

وأكد لقجع على أهمية هذا التنظيم المشترك، قائلاً: “يشكل هذا اليوم تاريخاً هاماً في مسلسل التنظيم المشترك لهذا الحدث الكروي التاريخي… بفضل العمل سوياً كل يوم مع شركائنا البرتغال والإسبان، سنبرز قيمة هذه الشراكة والعمل الجماعي. نحن واثقون أن منظومة كرة القدم ككل ستكون الرابح الأكبر من هذا التنظيم”.