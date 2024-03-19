استشاري أمراض معدية: الاتصال الجنسي سبب رئيسي للإصابة بالإيدز في الخليج

قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبد الله الحقيل، إن مرض الإيدز ينتقل بين البشر بأربع طرق رئيسية، من بينها نقل الأعضاء والدم وهذه نسبتها واحد في المليون في البلاد المتقدمة طبيًا كالسعودية.

وأضاف “الحقيل”، في لقاء مع برنامج “الراصد” عبر فضائية “الإخبارية”، أن من بين أسباب الإصابة الأخرى انتقال المرض من الأم المصابة إلى جنينها، وهذه أيضًا انخفضت نسبتها بشكل كبير وهكذا هو الأمر في السعودية.

فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. عبد الله الحقيل: السبب الرئيسي في الإصابة بـ"الإيدز"هو الاتصال الجنسي بجميع أنواعه وبعض الإبر والأدوات الحادة التي تكثر بين المتعاطين.. إضافة لبعض مراكز الحجامة غير المرخصة#الراصد pic.twitter.com/GYqUQRmjQ1 — الراصد (@alraasd) March 19, 2024

ووفق “الحقيل” يبقى سببين آخرين لانتقال الإيدز بين البشر، أحدهما الانتقال عبر بعض الأدوات الحادة والإبر التي تكثر بين متعاطي المخدرات إضافة إلى بعض مراكز الحجامة غير المرخصة، فيما يبقى السبب الرئيسي لإصابات الإيدز في دول الخليج هو الاتصال الجنسي.

وتقدّر الأمم المتحدة عدد المصابين بفيروس الإيدز (HIV) في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 430 ألف شخص، 14 ألف منهم من الأطفال.