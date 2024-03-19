الأخضر يُكمل استعداده لمواجهة طاجيكستان في تصفيات كأس العالم

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تدريباته في معسكره المقام بالعاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تمرين تكتيكي وعودة أيمن يحيى

أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على ملعب “الأول بارك” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني”.

بدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة، وأجرى مانشيني مناورة على كامل مساحة الملعب قبل اختتام الحصة بتمارين الإطالة.

شارك اللاعب “أيمن يحيى” في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

مؤتمر صحفي لمانشيني

يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” غدًا الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في ملعب “الأول بارك”.

حصة تدريبية مفتوحة

يواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء غدٍ الأربعاء بحصة تدريبية مسائية على ملاعب أكاديمية مهد عند الساعة التاسعة مساءً.

ستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام.