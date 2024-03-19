بعد سنتين من الجريمة.. اعترافات قاتل “سائق السطحة” بالرياض

تعاطى “الشبو” لمرة واحدة، فارتكب تحت تأثيره جريمة قتل مروعة، وقعت في مدينة الرياض في 7 سبتمبر من العام 2022.

بعد سنتين وفي سجن الملز بالعاصمة، روى الشاب “يحيى”، تفاصيل الواقعة، حيث بدا نادمًا وكان يتجنب العودة بالذكريات إلى هذا اليوم.

ظهر “يحيى”، في لقاء مع برنامج “الليوان”، قال فيه إن سيارته تعطلت في هذا اليوم بعد نفاد البنزين منها، وأنها انتقل إلى سائق “السطحة”، طالبًا مساعدته، مضيفًا أن تعدى عليه لفظيًا فتشابكا بالأيدي قبل أن يجهز عليه.

من داخل سجن الملز..

المديفر يلتقي قاتل "سائق السطحة" بالرياض ويروي التفاصيل الكاملة لجريمته وسبب ارتكابه لها.. وكيف قاده تعاطي الشبو لأول مرة إلى ارتكاب جريمة قتل! #حرب_المخدرات_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/jb1QFAmUpb — الليوان (@almodifershow) March 19, 2024

كان “يحيى” يتعاطى المخدرات وفي يوم الحادث تعاطى مخدر “الشبو” للمرة الأولى، حيث أوضح أنه ارتكب جريمته تحت تأثير هذا المخدر.

وقد وثق مقطع فيديو، جريمة القتل التي راح ضحيتها مقيم من الجنسية السورية، في حي السلي بالرياض.

وأظهر الفيديو لحظة المشاجرة بين الجاني والضحية داخل السيارة المتوقفة على جانب الطريق، وسط استغاثات من شخص ثالث حاول فض النزاع؛ لينزل الضحية من السيارة في آخر المقطع ويسقط أرضًا غارقًا في دمائه إثر طعنات تلقاها داخل السيارة، قبل أن تلقي دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على الجاني، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقه.