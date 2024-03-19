اعترافات مروج حشيش: أسعار المخدرات منخفضة والمهربون يستهدفون تدمير البلد لا الأرباح

“مهربو المخدرات يستهدفون تدمير البلد حتى ولو على حساب الربح”؛ شهد بها شاهد من أهلها، يقضي عقوبة السجن للمرة الثانية في سجن ذهبان التابع لإصلاحية جدة، مدانًا بترويج مخدر “الحشيش”.

“سعد” كشف في لقاء مع برنامج “الليوان”، كيف كان يروج للمواد المخدرة عن طريق تجنيد المتعاطين، الذين كانوا يساعدونه في توزيع بضاعته مقابل حصة من المواد التي يتعاطونها، مضيفًا أنه كان يكافئ المتعاطين المتعاونين معه بجرعات أكبر من المخدرات.

كانوا يخدعوننا..

المروج "سعد" يروي موقف مع مهربي المخدرات من خارج المملكة: خسرنا بضاعة قيمتها نصف مليون ريال وأعطونا بضاعة بديلة عنها.. هدفهم ليس الربح المادي#حرب_المخدرات_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/GpB7QIBCeK — الليوان (@almodifershow) March 19, 2024

“المهربون لا يهمهم المكسب بقدر انتشار المخدرات”؛ قال “سعد” الذي كشف عن انخفاض كبير بأسعار “الشبو” من 1200 ريال للجرام قبل 4 سنوات إلى 50 ريالًا في الوقت الحالي.

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بالإشارة إلى ذلك، يروي “سعد” ما حدث قبل سنوات بينه وبين أحد المهربين، كان يدين له بمبلغ مليون ريال مقابل شحنة من المخدرات، تم ضبط نصف كميتها أمنيًا، فبقى مبلغ 500 ألف ريال لم يسددها للمهرب، الذي تنازل عن هذا المبلغ وأرسل له شحنة جديدة لترويجها، مضيفًا أن الأمر تكرر أكثر من مرة وفي كل مرة كان المهربون -وجميعهم يمنيون- يتنازلون عما تبقى من مال لهم لدى المروجين.