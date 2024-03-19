“بريانا ميتلاند”.. المراهقة الأمريكية التي اختفت فجأة قبل 20 عامًا

قبل عشرين عامًا، اختفت “بريانا ميتلاند” من مكان عملها في ولاية فيرمونت الأمريكية. وهذا الثلاثاء، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مكافأة قدرها 40 ألف دولار للمساعدة في حل اللغز المحيط باختفائها.

“قد يكون لدى شخص ما معلومات يمكن أن تساعد في حل هذه القضية”، قال العميل الخاص كريج تريمارولي، المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة ألباني. “لقد مر وقت طويل جدًا، وحان الوقت للتقدم في الأمر”.

وأضاف تريمارولي: “جنبًا إلى جنب مع شركائنا من شرطة ولاية فيرمونت، سنعمل على تغطية كل خيوط حتى نعيد بريانا إلى المنزل”.

كيف اختفت بريانا؟

في 19 مارس 2004، كانت “ميتلاند” -تبلغ من العمر 17 عامًا وقت الحادث، تنهي نوبتها كغسالة أطباق في أحد المطاعم. غادرت العمل حوالي الساعة 11:20 مساءً في سيارة متجهة نحو منزل أحد الأصدقاء، حيث كانت تعيش.

تم العثور على السيارة في وقت لاحق إلى جانب حظيرة مهجورة على بعد ميل واحد من المطعم في موقع يعرف باسم “الحظيرة الهولندية القديمة”.

40 ألف دولار لأي معلومة عن بريانا

أعلنت شرطة ولاية فيرمونت في عام 2022 أنها حددت عينة من الحمض النووي مرتبطة بالمراهقة وجدت على عنصر بالقرب من السيارة المهجورة. تم إدخال الحمض النووي في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي ومقارنته بـ 11 شخصًا مثيرًا للاهتمام، ولكن لم يتم العثور على تطابق.

بعد إرسال العينة إلى مختبرات Othram في تكساس، اختبر المسؤولون الحمض النووي ووجدوا أنه يتطابق مع الحمض النووي من متبرع مرشح. ومع ذلك، لم تتمكن الشرطة من تحديد المشتبه به.

“كانت هناك خيوط متعددة تمت متابعتها على مر السنين، لكن لم يتمكن أي منها من تحديد موقع “بريانا”، كما ذكرت شرطة ولاية فيرمونت على صفحة قضيتها.

بريانا الآن 37 عامًا

“ميتلاند” تبلغ من العمر 37 عامًا اليوم. وفي عام 2023، بدأت عائلتها صفحة على Facebook كتب عليها والدها: “مع اقتراب 19 مارس آخر، أطلب صلواتك من أجل العثور على بري”.

ولا يزال المحققون يأملون في أن يؤدي الإعلان عن الجائزة إلى خيوط جديدة.

“نحن لا نزال ملتزمين بهذه القضية الآن كما كنا عندما اختفت بريانا”؛ قال العقيد ماثيو تي برمنغهام، مدير شرطة ولاية فيرمونت، الذي أضاف: “هذه ليست قضية باردة، لكنها قضية لم تحل – نأمل أن يساعد الإعلان عن مكافأة مالية كبيرة للمعلومات في تغيير الوضع”.