لجنة الانضباط توقف مدرب ضمك وتفرض غرامات على الأهلي مع حرمانه من جماهيره

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارات صارمة بشأن مخالفات الجولة 24 من دوري روشن.

أولاً، تم إيقاف كوزمين كونترا، مدرب ضمك، لمدة 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال بسبب الاساءة لحكم مباراة ضد الهلال والإساءة الإعلامية لمسؤولي المباراة.

ثانياً، فقد تم تغريم النادي الأهلي 220 ألف ريال بسبب تصرفات جماهيره، حيث تم إلقاء 33 زجاجة مياه تسببت في إصابة 5 من لاعبي النصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 24.

ثالثاً، قررت اللجنة حرمان الأهلي من جماهيره في المباراة الأولى التي يلعبها على ملعبه، مع إغلاق الملعب بالكامل، في حال تكرار الواقعة خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.