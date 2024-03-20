طرح 35 لوحة مميزة للمركبات الخاصة في المزاد بقيمة ابتدائية 223.5 ألف ريال

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن بدء طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء، عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) إن المزاد سيستمر حتى غد الخميس الموافق 21 مارس الجاري.

وتطرح الإدارة العامة للمرور، في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، 35 لوحة بقيمة ابتدائية 223500 ريال وذلك قبل إنطلاق المزاد.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدد طريقة المشاركة حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.