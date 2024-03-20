12 قتيلا بانهيار منجم في باكستان

ارتفعت حصيلة انهيار منجم فحم في جنوب باكستان إلى 12 قتيلاً، بعد انتشال جثث عشرة عمال آخرين يوم الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون.

كان انفجار للغاز قد هزّ منجم الفحم المملوك لجهة خاصة في منطقة خوست، على بعد حوالى 80 كيلومتراً شرق عاصمة الإقليم كويتا، مساء الثلاثاء، ما أدى إلى انهياره وتعليق العمال على عمق أمتار تحت الأرض.

وقال المفتّش العام للمناجم في إقليم بلوشستان عبد الغني بلوش لوكالة الصحافة الفرنسية: “اختُتمت جهود الإنقاذ مع استعادة جميع الجثث الـ12. انتُشلت جثتان خلال الليل بينما انتُشلت باقي الجثث العشر في وقت مبكر من الصباح”.

وأكّد المدير العام للتعدين في بلوشستان عبد الله شهواني حصيلة القتلى، بينما أصدر رئيس الوزراء شهباز شريف بيانا عبّر فيه عن “ألمه العميق وحزنه لخسارة أرواح غالية”.

وعلقت مجموعة من ثمانية أشخاص أيضاً مدة ساعات بعدما حاولوا إنقاذ زملائهم قبل أن يخرجهم فريق إنقاذ حكومي.

ووصلت إلى المكان فرق إنقاذ من دائرة المناجم في الحكومة ووكالة إدارة الكوارث.

وقال بالوش: “إن سبب الحادث هو تراكم أحادي أكسيد الكربون جراء انفجار انهار المنجم إثره”.

وتُعدّ ظروف العمل في المناجم الباكستانية خطرة، ومعايير السلامة غير كافية، ما يؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية بشكل متكرر.