“الوطني لإدارة الدين”: 4.44 مليارات ريال إجمالي طرح مارس للصكوك المحلية

أصدر المركز الوطني لإدارة الدين، بيانًا أعلن خلاله عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس الجاري، وذلك ضمن برنامج صكوك الحكومة بالريال.

وأشار المركز الوطني لإدارة الدين، إلى أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.441 مليار ريال.

اقرأ أيضًا: طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر” اليوم

وقسمت الإصدارات إلى 4 شرائح، بلغ حجم الأولى 203 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029م، وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 3.697 مليار ريال وتُستحق في عام 2034م، فيما بلغت الشريحة الثالثة 540 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2039م.

وكان المركز أعلن في فبراير الماضي عن اكتمال عملية طرح الصكوك الحكومية المحلية بالريال السعودي وبلغ إجمالي القيمة المخصصة للصكوك 7.874 مليارات ريال.