شاكيرا تشبه بيكيه بفولدمورت في أحدث أغنياتها

شنت النجمة الكولومبية شاكيرا هجوماً لاذعاً على حبيبها السابق نجم كرة القدم جيرارد بيكيه، شبّهته فيه بالشخصية الشريرة “فولدمورت” في سلسلة أفلام هاري بوتر.

ويأتي ذلك في أحدث أغنية من ألبومها الجديد “Las Mujeres Ya No Lloran” (النساء لا يبكين بعد الآن) الذي يتناول مشاعرها بعد انفصالهما صيف 2022، بعد علاقة دامت أكثر من 11 عامًا وأثمرت عن طفلين.

وكشفت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عامًا، في حوار مع صحيفة “التايمز” عن تعرضها للخيانة، وعن المواقف الصعبة التي اضطرت إلى خوضها وحيدة.

وتعكس أغنية “Ultima” مشاعر الحزن والألم التي عاشتها شاكيرا، حيث تغني فيها “بالتأكيد مع مرور الوقت ستندم على ذلك، وفي يوم من الأيام سترغب في العودة إلى بابي”.

وعن تفسيرها لهذه العبارة، قالت شاكيرا: “فولدمورت؟ ذلك الشخص الذي لا ينبغي ذكره؟ آمل أن تكون هذه الأغنية الأخيرة التي سأكتبها عن هذا الأمر، وله، لقد شعرت أنه لا يزال هناك شيء ما عالق في حلقي، وكنت بحاجة لإخراجه”.

وأضافت: “لقد أوقفت مسيرتي لفترة طويلة لأكون بجوار جيرارد حتى يتمكن من لعب كرة القدم.. كان هناك الكثير من التضحيات من أجل الحب”.

وتُعد أغنية شاكيرا الجديدة موجة جديدة من الصراع بين الثنائي، حيث تنتظر الجماهير ردة فعل بيكيه على هذه التصريحات.